"Літаючий автомат" кошмарить росіян: ЗСУ вперше застосували інноваційну зброю на полі бою (відео)

Попри простоту дизайну, змусити його працювати є складним завданням

Поки російське вторгнення в Україну триває, гонка озброєнь не стоїть на місці. Зокрема ЗСУ вперше застосували проти загарбників "літаючий автомат".

Про це повідомило видання Bild. Зазначається, що кадри застосування нової зброї було знято у середині серпня, тобто розробка відносно нова.

За розробкою комплексу стоїть група інженерів Wild Hornets, які взяли звичайний автомат Калашникова та встановили його на спеціалізовану платформу на базі квадрокоптера.

Головною проблемою використання стрілецького дрона, за словами аналітика Юліана Рьопке, є його стабілізація. Через сильну віддачу дрон починає жбурляти з боку в бік, що унеможливлює більш-менш прицільну стрілянину.

Однак судячи з кадрів, дрон все ж таки змогли пристосувати для цих цілей, хоча його ефективність все ще залишається невідомою. Також незрозуміло, чи буде він поставлений у виробництво, чи так і залишиться цікавим експериментом.

Основна перевага такого дрона цілком очевидна і зводиться до того, що його пілот може знаходитися в безпечному місці за кілька кілометрів від дрона та атакувати супротивника, маючи чудовий огляд.

Як повідомлялося раніше, українські військові днями застосовували ще одну розробку — вогнеметний дрон, який у прямому розумінні обрушує полум’я на голови окупантам.