Україна застосувала вогнеметний дрон: експерт розповів, як це працює і чому важливо (відео)

Варіантів "боєприпасів" для дрона може бути декілька

Сили оборони України почали застосовувати на полі бою принципово новий вид дронів – вогнеметний. Вражаюче відео використання вже наробило шуму в мережі.

"Телеграф" поспілкувався з виробником дронів та аеророзвідником Юрієм Касьяновим, щоб дізнатися більше подробиць про це ноу-хау.

Нищівна річ

На думку експерта, цей дрон є дуже ефективною зброєю.

"Шкода, що вона з’явилося тільки зараз, тому що ворог ховається у посадках. Потрібно випалювати його з цих посадок. Ворог там маскується, щоб ми не могли його знищувати. Цей дрон — потрібна річ, необхідна", — коментує Касьянов ефективність нового БПЛА.

На жаль, зазначає аеророзвідник, дана зброя має і зворотний бік медалі — це нищівна сила, яка завдає шкоди нашій природі.

"На жаль, це наші посадки, якщо це відео не з Курської області. Але нам нічого не залишається — потрібно випалювати ворога. На жаль, як і все на війні, це нищівна сила. І нам після війни буде потрібно ще багато часу, щоб усе це відновити, висадити нові посадки, залікувати рани.

Як це працює?

"Береться дрон потужний, наприклад "Баба Яга", який може переносити ємність із запалювальною сумішшю. Найпростіше, що це може бути: суміш бензину з фосфором, яка може спалахувати просто від контакту з повітрям. Тобто, клапан із сервоприводом відкривається і виливається ця суміш. Можуть бути й інші суміші, наприклад, на основі Коктейлю молотова (бензин, ацетон, пінопласт). Але в цьому випадку цю суміш потрібно буде запалювати самостійно, а значить, на дрон повинен бути встановлений запалювач. Це просто зробити. (Важливо відзначити, що в мережі також є припущення, що в якості запальної суміші був використаний терміт — Ред.).

Складність у використанні таких дронів полягає лише в тому, щоб БПЛА не збили. Він дуже низько летить та дуже яскраво виконує свою роботу. Тобто він помітний", — пояснив Касьянов.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія почала використовувати на фронті нові дрони. Вони керуються через оптоволоконний кабель.