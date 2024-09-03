Украина применила огнеметный дрон: эксперт рассказал, как это работает и почему важно (видео)

Вариантов "боеприпасов" для дрона может быть несколько

Силы обороны Украины начали применять на поле боя принципиально новый вид дронов — огнеметный. Впечатляющее видео его использования уже наделало шуму в сети.

"Телеграф" пообщался с производителем дронов и аэроразведчиком Юрием Касьяновым, чтобы узнать больше подробностей об этом ноу-хау.

Сокрушительная вещь

По мнению эксперта, данный дрон является весьма эффективным оружием.

"Жаль, что оно появилось только сейчас, потому что враг прячется в посадках. Нужно выжигать его из этих посадок. Враг там маскируется, чтобы мы не могли его уничтожать. Этот дрон — нужная вещь, необходимая", — комментирует Касьянов эффективность нового БПЛА.

К сожалению, отмечает аэроразведчик, у данного оружия есть и обратная сторона медали — это сокрушительная сила, которая наносит урон нашей природе.

"К сожалению, это наши посадки, если это видео не из Курской области. Но нам ничего не остается — нужно выжигать врага. К сожалению, как и все на войне, это сокрушительная сила. И нам после войны потребуется еще много времени, чтобы все это восстановить, высадить новые посадки, залечить раны.

Как это работает?

"Берется дрон мощный, например "Баба Яга", который может переносить емкость с зажигательной смесью. Самое простое, что это может быть: смесь бензина с фосфором, которая может загораться просто от контакта с воздухом. То есть, клапан с сервоприводом открывается и выливается эта смесь. Могут быть и другие смеси, например, на основе Коктейля молотова (бензин, ацетон, пенопласт). Но в этом случае эту смесь нужно будет зажигать самостоятельно, а значит на дрон должен быть установлен зажигатель. Это просто сделать. (Важно отметить, что в сети также есть предположение, что в качестве зажигательной смеси был использован термит — Ред.).

Сложность в использовании таких дронов состоит только в том, чтобы БПЛА не сбили. Он очень низко летит и очень ярко выполняет свою работу. То есть, он заметный", — объяснил Касьянов.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия начала использовать на фронте новые дроны. Они управляются через оптоволоконный кабель.