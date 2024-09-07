"Летающий автомат" кошмарит россиян: ВСУ впервые применили инновационное оружие на поле боя (видео)

Несмотря на простоту дизайна, заставить его работать является сложной задачей

Пока российское вторжение в Украину продолжается, гонка вооружений не стоит на месте. В частности ВСУ впервые применили против захватчиков "летающий автомат".

Об этом сообщило издание Bild. Отмечается, что кадры применения нового оружия были сняты в средине августа, то есть разработка относительно новая.

За разработкой комплекса стоит группа инженеров Wild Hornets, которые взяли обычный автомат Калашникова и установили его на специализированную платформу на базе квадрокоптера.

Главной проблемой в использовании стрелкового дрона, по словам аналитика Юлиана Рёпке, является его стабилизация. Из-за сильной отдачи дрон начинает швырять со стороны в сторону, что делает невозможным более-менее прицельную стрельбу.

Однако судя по кадрам, дрон все же смогли приспособить для этих целей, хотя его эффективность все еще остается неизвестной. Также непонятно, будет ли он поставлен в производство или же так и останется любопытным экспериментом.

Основное преимущество такого дрона вполне очевидно и сводится к тому, что его пилот может находиться в безопасном месте в нескольких километрах от дрона и атаковать противника, имея прекрасный обзор.

Как сообщалось ранее, украинские военные на днях применяли еще одну разработку — огнеметный дрон, который в прямом смысле обрушивает пламя на головы оккупантам.