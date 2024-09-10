"Катастрофически не хватает": BILD рассказал о самой острой проблеме для ВСУ на фронте

На первом месте не человеческий ресурс

Силы обороны Украины имеют значительный дефицит запчастей для западного вооружения. Это делает невозможным использование некоторой техники, в частности, от Германии, Нидерландов и Италии.

Как пишет Bild, речь идет не только о танковых гаубицах или артиллерийских установках. По словам двух командиров ВСУ, ситуация на фронте с запчастями критическая.

"Это отличная система (самоходная гаубица — Ред.), но износ очень высок", – говорит один из двух артиллеристов.

Военные добавляют, что самоходная гаубица интенсивно и достаточно успешно использовалась в битвах под Бахмутом летом 2022 года.

"Через короткое время мы сообщили о необходимости замены ", – рассказывает военный.

Однако этот процесс продвигается очень медленно, ведь не хватает запчастей, объясняет боец. С тех пор прошло почти два года, но ситуация только усугубилась.

В мае производитель Rheinmetall объявил о большом заказе на производство трехзначного количества единиц труб, которые являются частью стволов. Но, по словам военных, производство длится несколько месяцев, потому что необходимо закалить эти специальные трубы.

В то же время, по информации Bild, в настоящее время Германия поставляет на фронт небольшое количество труб для острых нужд. Это должно привести в боевую готовность по крайней мере часть вышедших из строя украинских самоходных гаубиц. Однако украинские артиллеристы говорят, что вопрос не только в трубах, не хватает почти всех запчастей, ведь техника западная и в Украине на нее почти нет деталей. К тому же, оформление определенных запросов на запчасти сопровождается бюрократией, которая тормозит и останавливает этот процесс.

"Это абсурдно, что больше систем оружия вышли из строя из-за нехватки запчастей, чем из-за вражеского огня, – критикует председатель Комитета по вопросам обороны Маркус Фабе. — В этом году Украине будет поставлено больше самоходных гаубиц. Однако, если бы достаточное количество запасных частей было поставлено в срок, Украина имела бы сейчас больше систем для своей обороны".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на недавнем заседании в формате "Рамштайн" ряд партнеров Украины выделили оружие и денежные пакеты помощи.