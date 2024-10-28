Рідкісний трофей: українські військові захопили російський танк Т-90С, що це за машина

Танки Т-90С призначалися на експорт, в тому числі до Індії, але війна змусила РФ забрати їх до діючих військ

Українські військові з механізованого батальйону "К-2" 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи захопили російський танк Т-90С. Це експортна версія основного бойового танка Т-90А, який у росіян вважається одним з найкращих.

Відео з трофеєм опублікував танкіст батальйону Олександр Афанасьєв у своєму Instagram. Він зазначив, що Т-90С один з найкращих трофейних танків, який йому довелося побачити.

"Мабуть, один з найкращих танків, які я бачив від РФ, експортна версія нового Т-72Б3М. Якщо з "Леопардами" не вийшло, то ворог завжди нас радує свіжою технікою. Трофей знатний, К-2 висловлює подяку "Уралвагонзаводу" за зроблені висновки", – пожартував він.

Цей Т-90С "доробляли" на фронті. Танк був оснащений антидроновим "мангалом", засобами радіоелектронної протидії, телевізійними камерами для огляду та саморобним тралом. Цікаво, що усі написи всередині танка виконані англійською. Танки Т-90С призначалися на експорт, в тому числі до Індії, але війна змусила РФ забрати їх до діючих військ.

Зазначимо, що росіяни з початку війни втратили на фронті понад 100 танків Т-90 різних модифікацій. Серед них не менше семи Т-90С, шість з яких було знищено, а один українські військові пошкодили та захопили у січні 2023 року.

Зазначимо, нещодавно українські військові знищили унікальну російську бойову машину підтримки танків "Термінатор-2" на Курахівському напрямку. Це перший підтверджений випадок знищення такої техніки за останній рік.

Доречі, нещодавно було зафіксовано історичний момент: в Алжирі російський танк Т-90С, експортна версія найкращого танка Росії, з тріском програв випробування китайському танку VT-4.