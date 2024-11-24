Забирають навіть мотлох: OSINTери виявили спустошення на російських базах зберігання техніки

Багато баз зберігання техніки в Росії вже розформовані – оскільки зберігати там вже немає чого

Росія зазнала величезних втрат у бронетехніці, насамперед у танках, яких вибили просто велетенську кількість. Через це РФ змушена знімати та відправляти на відновлення навіть танки, які вже зовсім непридатні до використання.

Про це повідомив OSINT-аналітик Covert Cabal, який проаналізував супутникові знімки російських баз зберігання. Він відзначив спустошення, яке царює на базах, де колись стояли сотні різноманітних радянських бойових машин.

Так, 22-га база зберігання військової техніки у місті Буй, Костромська область РФ, яка раніше була відома, як одне з найбільших місць зберігання техніки, нині майже порожня. Там зберігалися переважно танки Т-80 та бойові машини піхоти (БМП). Зараз на базі залишилося тільки 102 танки – хоча перед початком війни їх там було 764 одиниці. Навряд чи в ангарах та гаражах ще є якась техніка – останнім часом росіяни вивозять старі заіржавілі танки, що стояли просто неба – напіврозібрані та нефункціональні машини.

Те саме стосується й піхотної бронетехніки, яка перебувала на базі. На початку 2022 року там зберігалося 1350 одиниць одних тільки БМП. Зараз їх залишилося трохи менше ніж 600 одиниць, більша частина з яких явно у неробочому стані.

Аналітик резюмував, що 22-га база вже виглядає напівзакинутою. Незабаром вона може зникнути, як зникла низка інших баз росіян, де взагалі не залишилося техніки на зберіганні – що наглядно демонструє рівень втрат росіян.

Як писав "Телеграф", росіяни за час війни втратили знищеними, пошкодженими та захопленими сотні реактивних систем залпового вогню. Бази зберігання, на яких перебували РСЗВ радянського періоду, майже пусті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Міноборони РФ підштовхує російського "президента" Путіна до ризикованого кроку у питанні оголошення нової хвилі мобілізації. Адже нібито прийшов час компенсувати колосальні втрати на фронті.