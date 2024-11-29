Підсмажено: безпілотники атакували нафтобазу в Ростовській області, спалахнули пожежі (відео, карта)

Невідомі БПЛА вночі 29 листопада відвідали відразу два російських регіони. У Ростовській області Росії вибухи чули біля нафтобази Росрезерву "Атлас" в Каменськ-Шахтинську, яку вже один раз добряче підсмажили, також, за деякими даними, були прильоти в одну з нафтобаз у Краснодарському краї РФ.

Про це пишуть місцеві російські канали, які також опублікували відео пожежі на нафтобазі в Ростовській області. Місцева влада в обох регіонах визнала тільки факт атаки БПЛА, проте стверджує, що нібито "все збито", або "придушено засобами РЕБ".

Тим часом на відео та фото, які публікують російські канали, можна побачити масштабну пожежу на нафтобазі. Це явно не схоже на те, що "все було збито".

Нагадаємо, що нафтобаза ФГКУ "Атлас" в Ростовській області була вражена наприкінці серпня в результаті спільної роботи Головного управління розвідки (ГУР) та інших відомств. Її атакували за допомогою ударних БПЛА українського виробництва. В результаті удару нафтобаза палала кілька днів, вісім резервуарів вигоріло повністю, чотири частково.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що 17 листопада безпілотник атакував місто Іжевськ в Удмуртській Республіці Росії. Метою став "Іжевський електромеханічний завод "Купол".