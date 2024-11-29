Поджарено: беспилотники атаковали нефтебазу в Ростовской области, вспыхнули пожары (видео, карта)

Неизвестные БПЛА ночью 29 ноября посетили сразу два российских региона. В Ростовской области России взрывы слышали у нефтебазы Росрезерва "Атлас" в Каменск-Шахтинске, которую уже однажды изрядно поджарили, также, по некоторым данным, были прилеты в одну из нефтебаз в Краснодарском крае РФ.

Об этом пишут местные российские каналы, опубликовавшие видео пожары на нефтебазе в Ростовской области. Местные власти в обоих регионах признали только факт атаки БПЛА, однако утверждают, что якобы "все сбито", или "подавлено средствами РЭБ".

Тем временем на видео и фото, публикуемых российскими каналами, можно увидеть масштабный пожар на нефтебазе. Это явно не похоже на то, что "все было сбито".

Напомним, что нефтебаза ФХКУ "Атлас" в Ростовской области была поражена в конце августа в результате совместной работы Главного управления разведки (ГУР) и других ведомств. Ее атаковали с помощью ударных БПЛА украинского производства. В результате удара нефтебаза пылала несколько дней, восемь резервуаров выгорело полностью, четыре частично.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что 17 ноября беспилотник атаковал город Ижевск в Удмуртской Республике России. Целью стал "Ижевский электромеханический завод "Купол"".