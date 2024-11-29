Война - день 1010: Путин угрожает "Орешником", а россияне давят на востоке

Оперативно о главном за сутки

Российские войска продолжают атаковать Украину как с воздуха, так и по линии фронта. За прошедшие сутки стало известно о двух случаях расстрела наших военных солдатами РФ: один из них произошел на самом горячем Покровском направлении, а другой — на Запорожском. Тем временем Владимир Путин продолжает угрожать Украине ударами знаменитым "Орешником", что Владимир Зеленский оценил как поднятие ставок к инаугурации Дональда Трампа.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 29 ноября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 За прошедшие сутки, как сообщает Генштаб, на Покровском направлении кафиры 50 раз атаковали наши позиции в районах Миролюбовки, Променя, Лысовки, Крутого Яра, Даченского, Желтого, Млечного, Нового Труда и Пустынки. До сих пор продолжаются 18 боестолкновений.

Покровское направление на карте Deep State

На Кураховском направлении захватчики предприняли 42 попытки продвинуться вперед. В основном бои продолжаются вблизи населенных пунктов Солнцевка, Берестки, Новодмитровка, Курахово, Дальнее, Елизаветовка, Романовка, Антоновка, Успеновка и Дачное.

Кураховское направление на карте Deep State

В Киеве после сбития вражеского дрона в Днепровском районе упали обломки дрона. В результате загорелась наружная обшивка здания поликлиники, повреждены соседние дома.

О новостях и событиях 26 ноября мы рассказывали здесь:Война — день 1007: россияне оставили Тернополь без света и продвигаются на Донбассе

О том, что происходило 27 ноября, читайте в трансляции: Война — день 1008: захватчики продвигаются на востоке и запускают десятки дронов

С ситуацией в Украине за 28 ноября вы можете ознакомиться в материале: Война — день 1009: Покровск готовят к обороне, а россияне давят в Курской области