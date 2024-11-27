Война — день 1008: захватчики продвигаются на востоке и запускают десятки дронов

Оперативно о главном за сутки

Даже несмотря на наступление холодного сезона, российские войска не собираются останавливать наступление на фронте, а наоборот усиливают давление. Лишь за прошедшие сутки было зафиксировано более двух сотен боевых столкновений, большая часть из которых наблюдается на Покровском и Кураховском направлениях. Впрочем, высокая активность оккупантов наблюдается и на Краматорском, Лиманском и Купянском направлениях. Что касается Запорожской области, то в Украине заверяют, что у захватчиков нет на нее сил, однако пропагандисты будут поднимать эту тему, чтобы напугать украинцев.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 27 ноября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Россияне запустили БПЛА с севера и с юга. Всего в воздушном пространстве Украины находится больше двадцати дронов

С ситуацией в Украине за 24 ноября вы можете ознакомиться в материале: Война — 1005: россияне "смыкают клещи" возле Курахово и давят в Курской области

О новостях и событиях 25 ноября мы рассказывали здесь: Война — день 1006: россияне давят в Курской области и опустошают свои запасы техники

О том, что происходило 26 ноября, читайте в трансляции: Война — день 1007: россияне оставили Тернополь без света и продвигаются на Донбассе