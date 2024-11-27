Війна — день 1008: загарбники просуваються на сході і запускають десятки дронів

Оперативно про головне за добу

Навіть попри настання холодного сезону, російські війська не збираються зупиняти наступ на фронті, а навпаки посилюють тиск. Лише минулої доби було зафіксовано понад дві сотні бойових зіткнень, більшість з яких спостерігалася на Покровському та Курахівському напрямках. Втім, висока активність окупантів фіксується і на Краматорському, Лиманському та Куп’янському напрямках. Щодо Запорізької області, то в Україні запевняють, що у загарбників немає на неї сил, проте пропагандисти порушуватимуть цю тему, щоб налякати українців.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 27 листопада. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

3:00 Повітряна тривога в Україні триває, хоча моніторингові канали повідомляють про те, що в повітряному просторі залишилося 3 безпілотники.

00:00 Росіяни запустили БПЛА з півночі та з півдня. Загалом у повітряному просторі України перебуває понад двадцять дронів

З ситуацією в Україні за 24 листопада ви можете ознайомитись у матеріалі: Війна — 1005: росіяни "змикають кліщі" біля Курахового та тиснуть у Курській області

Про новини та події 25 листопада ми розповідали тут: Війна — день 1006: росіяни тиснуть у Курській області та спустошують свої запаси техніки

Про те, що відбувалося 26 листопада, читайте у трансляції: Війна — день 1007: росіяни залишили Тернопіль без світла та просуваються на Донбасі