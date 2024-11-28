Война — день 1009: Покровск готовят к обороне, а россияне давят в Курской области

Оперативно о главном за сутки

Российское наступление продолжается, а основное давление они оказывают на Покровском и Кураховском направлениях. При этом сам Покровск усиленно готовят к обороне, так как захватчики находятся менее чем в 10 километрах от городской черты. Существенная активность оккупационных сил заметна не только в Донецкой области, но и в Харьковской, а также в Курской. Тем временем на Западе не исключают, что Украина вскоре может потерять подконтрольные ВСУ территории России из-за нехватки личного состава.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 28 ноября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Россияне запустили дроны с юга и севера, в воздушном пространстве зафиксировано около 20 БПЛА.

О новостях и событиях 25 ноября мы рассказывали здесь: Война — день 1006: россияне давят в Курской области и опустошают свои запасы техники

О том, что происходило 26 ноября, читайте в трансляции: Война — день 1007: россияне оставили Тернополь без света и продвигаются на Донбассе

С ситуацией в Украине за 27 ноября вы можете ознакомиться в материале: Война — день 1008: захватчики продвигаются на востоке и запускают десятки дронов