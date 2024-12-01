Война — день 1012: россияне прорываются в Курахово и обстреливают мирные города

Оперативно о главном за сутки

Ситуация на фронте накаляется, а количество боевых столкновений за предыдущие сутки опять превысило две сотни. Наиболее сложная ситуация наблюдается на Кураховском направлении, где россияне пытаются прорваться к центру Курахово, заодно обходя город с севера. Серьезное давление оккупанты оказывают на Покровском направлении, но также проявляют существенную активность на Лиманском и Краматорском. Тем временем Украина продолжает уничтожать российскую ПВО и подрывать логистику России ударами дальнобойным оружием, а оккупанты отвечают на это обстрелами мирных городов.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 30 ноября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Несколько групп российских БПЛА вошли в воздушное пространство Украины с севера. Тревога объявлена в Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

О том, что происходило 27 ноября, читайте в трансляции: Война – день 1008: оккупанты продвигаются на востоке и запускают десятки дронов.

С ситуацией в Украине за 28 ноября вы можете ознакомиться в материале: Война — день 1009: Покровск готовят к обороне, а россияне давят в Курской области.

О новостях и событиях 29 ноября "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1010: Путин угрожает "Орешником", а россияне давят на востоке.