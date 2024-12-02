Війна — день 1013: росіяни збирають сили в Запорізькій області та рвуться у Курахове

Оперативно про головне за добу

Ситуація на фронті залишається напруженою, а загарбники, попри погіршення погоди, продовжують вести свій наступ. Особливо активні вони на Покровському та Курахівському напрямах, де відбувається майже половина всіх добових бойових зіткнень. Також активні бої йдуть на Времівському та Курському напрямках. Українські військовослужбовці також попереджають про те, що на Запорізькому напрямку помічено накопичення сил росіян, тому не виключено, що вони можуть незабаром піти в атаку.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 1 грудня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 До 30 російських БПЛА зараз фіксується над українською територією. Під загрозою атаки – Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська, Житомирська, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська та Чернігівська області.

00:00 Над територією України помічено близько 25 російських безпілотників.

Із ситуацією в Україні за 28 листопада ви можете ознайомитись у матеріалі: Війна — день 1009: Покровськ готують до оборони, а росіяни тиснуть у Курській області.

Про новини та події 29 листопада "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1010: Путін загрожує "Ліщиною", а росіяни тиснуть на сході.

Про те, що відбувалося 1 грудня, читайте у трансляції: Війна — день 1012: росіяни прориваються в Курахове та обстрілюють мирні міста