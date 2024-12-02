Война — день 1013: россияне копят силы в Запорожской области и рвутся в Курахово

Оперативно о главном за сутки

Ситуация на фронте остается напряженной, а захватчики несмотря на ухудшение погоды продолжают вести свое наступление. Особо активны они на Покровском и Кураховском направлениях, где происходит почти половина всех суточных боевых столкновений. Также активные бои идут на Времевском и Курском направлениях. Украинские военнослужащие также предупреждают о том, что на Запорожском направлении замечено накопление сил россиян, поэтому не исключено, что там они могут вскоре пойти в атаку.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 1 декабря. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 До 30 российских БПЛА сейчас фиксируется над украинской территорией. Под угрозой атаки – Ивано-Франковская, Тернопольская, Ровенская, Житомирская, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Сумская и Черниговская области.

00:00 Над территорией Украины замечены около 25 российских беспилотников.

С ситуацией в Украине за 28 ноября вы можете ознакомиться в материале: Война — день 1009: Покровск готовят к обороне, а россияне давят в Курской области.

О новостях и событиях 29 ноября "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1010: Путин угрожает "Орешником", а россияне давят на востоке.

О том, что происходило 1 декабря, читайте в трансляции: Война — день 1012: россияне прорываются в Курахово и обстреливают мирные города