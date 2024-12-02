Россияне в панике: боятся, что Украина получит от Южной Кореи сверхмощную ракету

Российские эксперты находятся в панике, поскольку опасаются, что Украина захочет получить от Южной Кореи баллистическую ракету Hyunmoo-5. Это супертяжелая ракета, которая имеет высокую точность и способна уничтожать бункеры одним попаданием.

В частности, об этом пишут российские пропагандистские издания. Один из российских экспертов, программный директор Академии политических наук Александр Степанов, заявил пропагандистам, что Украина сейчас рассматривает возможность получить от Сеула ракеты средней и малой дальности.

"Недавно там была представлена продукция местного военно-промышленного комплекса — ракета Hyunmoo-5. Это тяжелая ракета с дальностью 3,5 тысяч километров. Она укладывается в классификацию РСМД — дальность до 5,5 тысяч километров", — сказал он.

Традиционно россиянин прибег к угрозам в адрес Сеула, заявив, что Южная Корея, мол, таким образом станет "прямым соучастником" войны в Украине. Кроме того, пропагандист приплел сюда США, заявив, что Вашингтон якобы пытается "связать две зоны вероятной эскалации конфликта".

Отметим, что ракета Hyunmoo-5 Южная Корея впервые представила широкой публике на параде осенью 2024 года. Испытания ракеты происходили в течение лета. Ракета, по заявлениям Сеула, может нести боевую часть весом 8 тонн и летать со скоростью до 10 Мах на расстояние до 5500 километров.

Между тем, СМИ сообщили, что во время визита в Южную Корею украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым просила продать Украине вооружение. Однако правительство страны не согласилось, в очередной раз найдя отмазки. Более того, бывшие российские танки и БМП, на которые рассчитала Украина, южнокорейская армия демонстративно использовала в качестве мишеней для испытания БПЛА.

При этом ранее "Телеграф" писал о том, что Южная Корея сейчас рассматривает "все возможные сценарии" оказания помощи Украине. В Сеуле прокомментировали возможность предоставления военной помощи.