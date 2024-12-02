Росіяни в паніці: бояться, що Україна отримає від Південної Кореї надпотужну ракету

Російські експерти перебувають в паніці, оскільки бояться, що Україна захоче отримати від Південної Кореї балістичну ракету Hyunmoo-5. Це надважка ракета, яка має високу точність та здатна знищувати бункери одним влучанням.

Зокрема, про це пишуть російські пропагандистські видання. Один з російських експертів, програмний директор Академії політичних наук Олександр Степанов, заявив пропагандистам, що Україна зараз розглядає можливість отримати від Сеула ракети середньої та малої дальності:

"Нещодавно там була представлена продукція місцевого військово-промислового комплексу — ракета Hyunmoo-5. Це важка ракета з дальністю 3,5 тисячі кілометрів. Вона вкладається в класифікацію РСМД — дальність до 5,5 тисячі кілометрів", – сказав він.

Традиційно росіянин вдався до погроз на адресу Сеулу, заявивши, що Південна Корея, мовляв, таким чином стане "прямим співучасником" війни в Україні. Окрім того, пропагандист приплів сюди США, заявивши, що Вашингтон буцімто намагається "зв'язати дві зони ймовірної ескалації конфлікту".

Зазначимо, що ракету Hyunmoo-5 Південна Корея вперше представила широкій публіці на параді восени 2024 року. Випробування ракети відбувалися протягом літа. Ракета, за заявами Сеулу, може нести бойову частину вагою у 8 тонн та літати зі швидкістю до 10 Мах на відстань до 5500 кілометрів.

Тим часом ЗМІ повідомили, що під час візиту до Південної Кореї українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим просила продати Україні озброєння. Проте уряд країни не погодився, вчергове знаходячи відмазки. Щобільше, колишні російські танки та БМП, на які розрахувала Україна, південнокорейська армія демонстративно використала у якості мішеней для випробування БПЛА.

При цьому раніше "Телеграф" писав про те, що Південна Корея зараз розглядає "всі можливі сценарії" надання допомоги Україні. У Сеулі прокоментували можливість надання військової допомоги.