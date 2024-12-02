"Шахед" ударил по пятиэтажке: последствия удара по Тернополю (фото, видео)

Российская армия продолжает воевать против мирных жителей

В ночь на понедельник, 2 декабря, россияне ударили беспилотником по пятиэтажному дому в Тернополе. Погиб человек, спасатели показали кадры с места.

Как сообщили в ГСЧС, из-за вражеского удара в доме вспыхнул масштабный пожар. Погиб один человек, трое получили ранения, еще около 100 жителей были эвакуированы спасателями. Взрывной волной повреждены окна соседних зданий, школы и 20 авто.

"На месте работают психологи и развернут мобильный пункт несокрушимости для пострадавших", — добавили спасатели.

Мэр Тернополя Сергей Надал уточнил, что после попадания вражеского БПЛА в многоквартирный дом, пожар охватил квартиры на верхнем 5 этаже. Также пострадали третий и четвертый этажи.

Он рассказал в эфире "КИЕВ24", что и поврежденному российским беспилотником дома была приостановлена ​​подача тепла и воды. В доме пять подъездов, эвакуированы жители пострадавшего и двух соседних подъездов, остальные жители остаются в доме. По словам мэра, поврежденные сети ремонтируют, подачу коммунальных услуг планируют возобновить в течение нескольких часов.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на понедельник, 2 декабря, россияне атаковали беспилотниками также и Киев, где воздушная тревога продолжалась четыре с половиной часа. Дроны заходили на столицу волнами и с разных направлений Силы Обороны обнаружили и обезвредили разными способами около двух десятков вражеских БПЛА.