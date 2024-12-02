Пошли на рекорд: россияне в ноябре понесли грандиозные потери на фронте

Ноябрь установил также рекорд по общей стоимости уничтоженной техники россиян

Российские оккупанты в ноябре 2024 года понесли наибольшее количество потерь в живой силе с начала полномасштабного вторжения. Безвозвратные и санитарные потери россиян достигли 45 270 единиц живой силы – это аналогично примерно трем мотострелковым дивизиям российских сухопутных войск.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Отмечается, что ноябрю также теперь принадлежит рекорд по суточным потерям российской армии, когда за сутки украинские военные обезвредили 2030 единиц живой силы россиян.

Кроме этого, российские оккупанты понесли в течение ноября следующие потери:

Силами обороны были уничтожены и подбиты 307 российских танков . Это аналог почти 10 танковых батальонов (1 батальон – 31 танк) общей стоимостью примерно 450 млн долларов США, а также самый высокий показатель за всю осень 2024 года.

. Это аналог почти 10 танковых батальонов (1 батальон – 31 танк) общей стоимостью примерно 450 млн долларов США, а также самый высокий показатель за всю осень 2024 года. Также было уничтожено и подбито 899 боевых бронированных машин более чем на 500 млн долларов США. Это эквивалент бронетехники для четырех дивизий российской армии.

более чем на 500 млн долларов США. Это эквивалент бронетехники для четырех дивизий российской армии. 884 единицы артиллерийского вооружения более чем на 700 млн долларов США. Это аналог 49 артиллерийских дивизионов российской армии (1 дивизион – 18 орудий).

Ноябрь установил также рекорд по общей стоимости уничтоженной техники россиян. Она превысила три миллиарда долларов США, что является самым высоким показателем этой осенью.

Как писал "Телеграф", россияне за время войны потеряли уничтоженными, поврежденными и захваченными сотни реактивных систем залпового огня. Базы хранения, на которых находились РСЗО советского периода, почти пусты.

Кроме того, Россия понесла огромные потери в бронетехнике, прежде всего в танках, которых выбили просто огромное количество. Поэтому РФ вынуждена снимать и отправлять на восстановление даже танки, которые уже совсем непригодны к использованию.