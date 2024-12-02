Пішли на рекорд: росіяни у листопаді зазнали грандіозних втрат на фронті

Листопад встановив також рекорд щодо загальної вартості знищеної техніки росіян

Російські окупанти у листопаді 2024 року зазнали найбільшої кількості втрат у живій силі з початку повномасштабного вторгнення. Безповоротні та санітарні втрати росіян сягнули 45 270 одиниць живої сили – це аналогічно приблизно трьом мотострілецьким дивізіям російських сухопутних військ.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Зазначається, що листопаду також тепер належить рекорд по добовим втратам російської армії, коли за одну добу українські військові знешкодили 2030 одиниць живої сили росіян.

Окрім цього, російські окупанти зазнали протягом листопада наступних втрат:

Силами оборони було знищено та підбито 307 російських танків . Це аналог майже 10 танкових батальйонів (1 батальйон – 31 танк) загальною вартістю у приблизно 450 млн доларів США, а також найвищий показник за всю осінь 2024 року.

. Це аналог майже 10 танкових батальйонів (1 батальйон – 31 танк) загальною вартістю у приблизно 450 млн доларів США, а також найвищий показник за всю осінь 2024 року. Також було знищено та підбито 899 бойових броньованих машин на понад 500 млн доларів США. Це еквівалент бронетехніки для чотирьох дивізій російської армії.

на понад 500 млн доларів США. Це еквівалент бронетехніки для чотирьох дивізій російської армії. 884 одиниці артилерійського озброєння на понад 700 млн доларів США. Це аналог 49 артилерійських дивізіонів російської армії (1 дивізіон – 18 гармат).

Листопад встановив також рекорд щодо загальної вартості знищеної техніки росіян. Вона перевищила три мільярди доларів США, що є найвищим показником цієї осені.

Як писав "Телеграф", росіяни за час війни втратили знищеними, пошкодженими та захопленими сотні реактивних систем залпового вогню. Бази зберігання, на яких перебували РСЗВ радянського періоду, майже пусті.

Окрім того, Росія зазнала величезних втрат у бронетехніці, насамперед у танках, яких вибили просто велетенську кількість. Через це РФ змушена знімати та відправляти на відновлення навіть танки, які вже зовсім непридатні до використання.