ЗСУ знищили майже весь спецназ РФ - російське командування мало особливі надії щодо нього

Лише за це літо росіяни втратили 4 з 5 бригад

Елітні підрозділи спецпризначення РФ втратили майже 90% особового складу під час повномасштабного вторгнення в Україну. Першочерговим завданням цих підрозділів була ліквідація українського керівництва на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

Американське видання The National Interest розкрило дані про втрати російського спецназу, який мав виконати ключову роль у захопленні України. За інформацією журналістів, російське командування покладало на ці елітні війська особливі надії щодо швидкої перемоги.

Спецпризначенці РФ брали участь у штурмі аеропорту "Гостомель" під Києвом на початку 2022 року у перші дні вторгнення. Паралельно з десантною операцією вони мали здійснити замах на президента України та високопосадовців.

План зі знищення керівництва України зазнав краху. Після невдалої спроби ліквідувати Володимира Зеленського російське командування продовжило застосовувати елітні підрозділи в бойових діях. Спецпризначенців залучали до операцій, де проходили найсерйозніші бої — у Маріуполі, Херсоні, Лимані, Харкові та під Києвом.

Чотири з п'яти бригад спецпризначення зазнали критичних втрат до кінця літа. В одній з окремих бригад залишилося лише 125 боєздатних військових із 900.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що спецназ ГУР дістався Сирії після візиту Путіна. У ЗМІ показали знищення авіабази РФ.