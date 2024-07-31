Спецназ ГУР дістався Сирії після візиту Путіна: у ЗМІ показали знищення авіабази РФ (відео)

Цей об'єкт контролюється росіянами та використовується у військових цілях з 2015 року

Бійці спецпідрозділу "Хімік" Головного управління розвідки Міністерства оборони завдали удару по російській базі в Сирії. Це могло статись після зустрічі глав РФ Володимира Путіна з президентом Сирії Башаром Асадом 24 липня.

Про це повідомляє KyivPost. Видання отримало доступ до ексклюзивних фото та відео цієї операції.

Журналісти зазначили, що ціллю спецпризначенців ГУР була військова техніка росіян, розташована на аеродромі "Кувейрес", що на схід від Алеппо. Росіяни захопили його ще у 2015 році.

На відео видно, як бійці ГУР МО спершу знищують російський комплекс РЕБ, а після цього дронами атакують російські військові обʼєкти на самому аеродромі. Повідомляється, що удар здійснили наступного дня після зустрічі глав РФ Володимира Путіна з президентом Сирії Башаром Асадом 24 липня.

Співрозмовник KyivPost в українській розвідці розповів, що аеродром "Кувейрес" використовували також для тренування та відправлення іноземних найманців на війну проти України.

Раніше "Телеграф" розповідав, які наслідки для РФ мала найбільша в історії атака ГУР на інтернет-інфраструктуру держави-агресора.