Спецназ ГУР добрался до Сирии после визита Путина: в СМИ показали уничтожение авиабазы РФ (видео)

Этот объект контролируется русскими и используется в военных целях с 2015 года

Бойцы спецподразделения "Химик" Главного управления разведки Министерства обороны нанесли удар по российской базе в Сирии. Это могло произойти после встречи глав РФ Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом 24 июля.

Об этом сообщает KyivPost. Издание получило доступ к эксклюзивным фото и видео этой операции.

Журналисты отметили, что целью спецназовцев ГУР была военная техника россиян, расположенная на аэродроме "Кувейрес", к востоку от Алеппо. Россияне захватили его еще в 2015 году.

На видео видно, как бойцы ГУР МО сперва уничтожают российский комплекс РЭБ, а затем дронами атакуют российские военные объекты на самом аэродроме. Сообщается, что удар нанесли на следующий день после встречи глав РФ Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом 24 июля.

Собеседник KyivPost в украинской разведке рассказал, что аэродром "Кувейрес" использовали также для тренировки и отправки иностранных наемников на войну против Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие последствия для РФ имела самая большая в истории атака ГУР на интернет-инфраструктуру государства-агрессора.