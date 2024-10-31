ВСУ уничтожили почти весь спецназ РФ – российское командование имело особые надежды на него
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Только за это лето россияне потеряли 4 из 5 бригад
Элитные подразделения спецназначения РФ потеряли около 90% личного состава во время полномасштабного вторжения в Украину. Первоочередной задачей этих подразделений была ликвидация украинского руководства во главе с президентом Владимиром Зеленским.
Американское издание The National Interest раскрыло данные о потерях российского спецназа, который должен был исполнить ключевую роль в захвате Украины. По информации журналистов, российское командование возлагало на эти элитные войска особые надежды на скорую победу.
Спецназовцы РФ принимали участие в штурме аэропорта "Гостомель" под Киевом в начале 2022 года в первые дни вторжения. Параллельно с десантной операцией они должны были покушаться на президента Украины и чиновников.
План по уничтожению руководства Украины потерпел крах. После неудачной попытки ликвидировать Владимира Зеленского, российское командование продолжило применять элитные подразделения в боевых действиях. Спецназовцев привлекали к операциям, где проходили самые серьезные бои — в Мариуполе, Херсоне, Лимане, Харькове и под Киевом.
Четыре из пяти бригад спецназначения понесли критические потери к концу лета. В одной из отдельных бригад осталось всего 125 боеспособных военных из 900.
Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что спецназ ГУР добрался до Сирии после визита Путина. В СМИ показали уничтожение авиабазы РФ.