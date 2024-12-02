"Шахед" поцілив по п'ятиповерхівці: наслідки удару по Тернополю (фото, відео)

Російська армія продовжує воювати проти мирних жителів

В ніч на понеділок, 2 грудня, росіяни вдарили безпілотником по п'ятиповерховому будинку у Тернополі. Загинула людина, рятувальники показали кадри з місця.

Як повідомили у ДСНС, через ворожий удар у будинку спалахнула масштабна пожежа. Загинула одна людина, троє отримали поранення, ще близько 100 мешканців евакуювали рятувальники. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи, та 20 авто.

"На місці працюють психологи та розгорнуто мобільний пункт незламності для постраждалих", — додали рятувальники.

Мер міста Сергій Надал уточнив, що після влучання ворожого БПЛА у багатоквартирний будинок пожежа охопила квартири на верхньому 5 поверсі. Також постраждали третій і четверті поверхи.

Він розповів у ефірі "КИЇВ24", що і пошкодженому російським безпілотником будинку через пошкодження мереж було призупинено подачу тепла та води. У будинку п'ять під'їздів, евакуйовано мешканців постраждалого та двох сусідніх під'їздів, решта мешканців залишається в будинку. За словами міського голови, пошкоджені мережі ремонтують, подачу комунальних послуг планують відновити протягом кількох годин.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на понеділок, 2 грудня, росіяни атакували безпілотниками також і Київ, де повітряна тривога тривала чотири з половиною години. Дрони заходили на столицю хвилями та з різних напрямків. Сили Оборони виявили й знешкодили різними способами близько двох десятків ворожих БпЛА. На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих.