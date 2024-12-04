Война — день 1015: россияне продвигаются в Курахово и пытаются окружить Великую Новоселку

Оперативно о главном за сутки

Ожесточенные бои на фронте продолжаются, а россияне ежедневно совершают тысячи обстрелов позиций ВСУ. Лишь за прошедшие сутки было зафиксировано 180 боевых столкновений. Оккупанты медленно продвигаются в Курахово, по направлению Купянска, а также пытаются окружить Великую Новоселку и тем самым прорваться к админгранице Донецкой и Днепропетровской областей. Захватчики также пытались закрепиться на правом берегу реки Оскол в Харьковской области, но были оттуда выбиты.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 4 декабря. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В воздушном пространстве Украины зафиксированы около 20 российских БПЛА.

00:00 США и Германия пока не готовы дать НАТО рекомендацию относительно приглашения о вступлении Украины, сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники в Альянсе.

О том, что происходило 1 декабря, читайте в трансляции: Война — день 1012: россияне прорываются в Курахово и обстреливают мирные города

С ситуацией в Украине за 2 декабря вы можете ознакомиться в материале: Война — день 1013: россияне копят силы в Запорожской области и рвутся в Курахово

О новостях и событиях 3 декабря "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1014: россияне готовят новые наступления и несут рекордные потери