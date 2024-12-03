Война — день 1014: россияне готовят новые наступления и несут рекордные потери

Оперативно о главном за сутки

На фронте за предыдущие сутки произошло почти две сотни боевых столкновений, что близко к рекордным значениям. Больше половины из них наблюдались на Покровском и Кураховском направлениях, которые в последние месяцы стали ключевой целью для российских оккупантов. При этом все чаще захватчики начинают демонстрировать активность в Харьковской области, а аналитики предупреждают, что они могут начать наступление в Запорожской или Херсонской областях. Тяжелая ситуация также наблюдается в Курской области, которую россияне хотят вернуть до смены власти в США. Однако такая спешка заставляет их идти на неоправданные риски, из-за чего количество потерь растет, а ноябрь и вовсе стал рекордным в этом плане месяцем.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 3 декабря. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 До десяти БПЛА россиян находятся в небе Украины, преимущественно в Киевской области и западных регионах.

00:00 Франция и Британия обсуждают возможность размещения войск в Украине в качестве гарантии безопасности, сообщила "Радио Свобода" со ссылкой на чиновников НАТО

О новостях и событиях 30 ноября "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1011: россияне продвигаются на востоке и атаковали Днепропетровщину

О том, что происходило 1 декабря, читайте в трансляции: Война — день 1012: россияне прорываются в Курахово и обстреливают мирные города

С ситуацией в Украине за 2 декабря вы можете ознакомиться в материале: Война — день 1013: россияне копят силы в Запорожской области и рвутся в Курахово