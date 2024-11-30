Война — день 1011: россияне продвигаются на востоке и теряют рекордное количество солдат

Оперативно о главном за сутки

На фронте продолжаются ожесточенные бои, российская армия непрерывно штурмует позиции ВСУ на востоке и имеет продвижение. Однако оккупанты платят самую высокую цену за эти успехи. Так, ВСУ ликвидировали за минувшие сутки рекордное количество российских военных, цифра перевалила 2 тысячи душ. Впрочем, россияне атакуют украинцев не только на земле, но и с неба, ведь на Одесщине в результате удара беспилотниками пострадали семь человек. В трех населенных пунктах области было повреждено 13 жилых домов. В России в очередной раз угрожают Украине и ее руководящему составу ударом "Орешником", чтобы "решить все проблемы быстро".

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 30 ноября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 За минувшие сутки, как отмечает Генштаб, произошло 172 боевых столкновения. Наибольшее количество фиксировалось на Кураховском направлении — 43 попытки продвинуться вперед, из которых 11 продолжаются. В основном бои шли у Солнцевки, Берестков, Новодмитровки, Зари, Курахового, Дачного, Дальнего, Елизаветовки, Ганновки и Успеновки.

На Покровском направлении 34 раза россияне атаковали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Миролюбовка, Промень, Лисовка, Даченское, Млечное, Новый Труд и Желтое. Десять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Времевском направлении армия РФ 24 раза штурмовала передний край обороны украинских бойцов в районе Веселой Рощи, Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки, три стролкновения еще продолжаются.

О том, что происходило 27 ноября, читайте в трансляции: Война – день 1008: оккупанты продвигаются на востоке и запускают десятки дронов.

С ситуацией в Украине за 28 ноября вы можете ознакомиться в материале: Война — день 1009: Покровск готовят к обороне, а россияне давят в Курской области.

О новостях и событиях 29 ноября "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1010: Путин угрожает "Орешником", а россияне давят на востоке.