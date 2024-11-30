Защищал Донецкий аэропорт. В Киеве попрощались с бойцом Украины "Оболончиком" (репортаж)

Бойцу было 34 года

В субботу, 30 ноября, в Киеве состоялось прощание с погибшим украинским военным Павлом Ведибидой. Боец погиб 13 ноября в бою с российскими оккупантами под Часовым Яром, Донецкой области.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов посетил церемонию прощания. Защитник Украины имел позывной "Оболончик", был представителем ультрас киевской "Оболони".

Церемония прощания прошла на Майдане Независимости и стадионе "Оболонь-Арена". Отдать честь военному собралось немало его собратьев, родственников, знакомых и граждан.

Во время церемонии военные зажгли красные сигнальные огни, а люди возложили к гробу цветы.

Напомним, что Павел был участником боевых действий с 2014 года, в том числе в составе ДУК ПС. Он оборонял Савур-Могилу, Донецкий аэропорт и другие стратегические позиции. В 2022-2024 годах служил в составе 112 бригады ТРО Оболонского района, участвовал в обороне Киева, боях под Лисичанском, освобождении Клищиевки и обороне Часового Яра.

Он также основатель Оболонской ячейки Правого Сектора и движения ультрасов "Оболонь". Активный участник Майдана.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Днепропетровщине простились с водителем-пограничником, погибшим на Харьковщине.