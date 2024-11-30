Боронив Донецький аеропорт. У Києві попрощались з бійцем України "Оболончиком" (репортаж)

Бійцю було 34 роки

У суботу, 30 листопада, в Києві відбулась церемонія прощання з загиблим українським військовим Павлом Ведибідою. Боєць віддав життя 13 листопада у бою з російськими окупантами під Часовим Яром, Донецької області.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов відвідав церемонію прощання. Захисник України мав позивний "Оболончик" та був представником ультрас київської "Оболоні".

Церемонії прощання відбулась на Майдані Незалежності та стадіоні "Оболонь-Арена". Віддати шану військовому зібралось чимало його побратимів, родичів, знайомих та містян.

Під час церемонії військові запалили червоні сигнальні вогні, а люди поклали до труни квіти.

Нагадаємо, що Павло був учасником бойових дій з 2014 року, зокрема у складі ДУК ПС. Він обороняв Савур-Могилу, Донецький аеропорт та інші стратегічні позиції. У 2022-2024 роках служив у складі 112 бригади ТРО Оболонського району, брав участь в обороні Києва, боях під Лисичанськом, визволенні Кліщіївки та обороні Часового Яру.

Він також засновник Оболонського осередку Правого Сектора і руху ультрасів "Оболонь". Активний учасник Майдану.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Дніпропетровщині попрощались з водієм-прикордонником, який загинув на Харківщині.