Обороняв Київ та Донецький аеропорт: на фронті загинув футбольний ультрас

Фанат віддав життя за Україну

На війні проти російських загарбників загинув представник ультрас київської "Оболоні" Павло Ведибіда. Нещодавно стало відомо про загибель на війні проти РФ ще трьох українських спортсменів.

Про смерть Павла повідомляє пресслужба київського клубу у Facebook. Захисник України, який мав позивний "Оболончик", загинув 13 листопада 2024 року в бою під Часовим Яром (Донецька область).

"Засновник Оболонського осередку Правого Сектора і руху ультрасів "Оболонь". Активний учасник Майдану. Його девіз: "Здобудеш Українську Державу, або загинеш у боротьбі за Неї".

Павло був легендою, безсмертним і сталевим у своїй вірності Батьківщині. Воїн на щиті!", — йдеться у повідомленні.

Павло був учасником бойових дій з 2014 року, зокрема у складі ДУК ПС, обороняючи Савур-Могилу, Донецький аеропорт та інші стратегічні позиції. У 2022-2024 роках служив у складі 112 бригади ТРО Оболонського району, брав участь в обороні Києва, боях під Лисичанськом, звільненні Кліщіївки та обороні Часового Яру.

Нагадаємо, у червні на фронті загинув колишній гравець футбольного клубу "Кривбас" Владислав Хаткевич. Крім того, у боях під Бахмутом не стало футболіста з Бучі Олега Макаренка.