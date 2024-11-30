Війна - день 1011: росіяни просуваються на сході та втрачають рекордну кількість солдат

Оперативно про головне за добу

На фронті продовжують точитись запеклі бої, російська армія безупинно штурмує позиції ЗСУ на сході та має просування. Проте окупанти платять найвищу ціну за ці успіхи. Так, ЗСУ ліквідували за минулу добу рекордну кількість російських військових, цифра перевалила 2 тисячі душ. Втім росіяни атакують українців не тільки на землі, а й з неба, адже на Одещині внаслідок удару безпілотниками постраждало семеро людей. У трьох населених пунктах області було пошкоджено 13 житлових будинків. В Росії вкотре погрожують Україні та її керівному складу ударом "Орешніком", аби "вирішити усі проблеми швидко".

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 30 листопада. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 За минулу добу, як зазначає Генштаб, відбулось 172 бойових зіткнення. Найбільша кількість фіксувалась на Курахівському напрямку — 43 спроби просунутись вперед, з яких 11 продовжуються. В основному бої йшли біля Сонцівки, Берестків, Новодмитрівки, Зорі, Курахового, Дачного, Дальнього, Єлизаветівки, Ганнівки та Успенівки.

На Покровському напрямку 34 рази росіяни атакували позиції ЗСУ в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Чумацьке, Новий Труд та Жовте. Десять боєзіткнень тривають досі.

На Времівському напрямку армія РФ 24 рази штурмувала передній край оборони українських бійців в районі Веселого Гаю, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки, три боєзіткнення ще тривають.

Про те, що відбувалося 27 листопада, читайте у трансляції: Війна — день 1008: загарбники просуваються на сході та запускають десятки дронів.

З ситуацією в Україні за 28 листопада ви можете ознайомитись у матеріалі: Війна — день 1009: Покровськ готують до оборони, а росіяни тиснуть у Курській області.

Про новини та події 29 листопада "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1010: Путін погрожує "Орєшніком", а росіяни тиснуть на сході.