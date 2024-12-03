Війна — день 1014: росіяни готують нові наступи і зазнають рекордних втрат

Оперативно про головне за добу

На фронті за попередню добу сталося майже дві сотні бойових зіткнень, що близько до рекордних значень. Більш ніж половина з них спостерігалася на Покровському та Курахівському напрямах, які в останні місяці стали ключовою метою для російських окупантів. При цьому дедалі частіше загарбники починають демонструвати активність у Харківській області, а аналітики попереджають, що вони можуть розпочати наступ у Запорізькій чи Херсонській областях. Тяжка ситуація також спостерігається в Курській області, яку росіяни хочуть повернути до зміни влади в США. Однак такий поспіх змушує їх йти на невиправдані ризики, через що кількість втрат зростає, а листопад і зовсім став рекордним у цьому плані місяцем.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 3 грудня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Франція та Британія обговорюють можливість розміщення військ в Україні як гарантія безпеки, повідомила "Радіо Свобода" з посиланням на чиновників НАТО.

Про новини та події 30 листопада "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1011: росіяни просуваються на сході та атакували Дніпропетровщину

Про те, що відбувалося 1 грудня, читайте у трансляції: Війна — день 1012: росіяни прориваються в Курахове та обстрілюють мирні міста

З ситуацією в Україні за 2 грудня ви можете ознайомитись у матеріалі: Війна — день 1013: росіяни накопичують сили у Запорізькій області та рвуться у Кураховому