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Війна — день 1014: росіяни готують нові наступи і зазнають рекордних втрат

Автор
Геннадій Лубенець
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

На фронті за попередню добу сталося майже дві сотні бойових зіткнень, що близько до рекордних значень. Більш ніж половина з них спостерігалася на Покровському та Курахівському напрямах, які в останні місяці стали ключовою метою для російських окупантів. При цьому дедалі частіше загарбники починають демонструвати активність у Харківській області, а аналітики попереджають, що вони можуть розпочати наступ у Запорізькій чи Херсонській областях. Тяжка ситуація також спостерігається в Курській області, яку росіяни хочуть повернути до зміни влади в США. Однак такий поспіх змушує їх йти на невиправдані ризики, через що кількість втрат зростає, а листопад і зовсім став рекордним у цьому плані місяцем.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 3 грудня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Франція та Британія обговорюють можливість розміщення військ в Україні як гарантія безпеки, повідомила "Радіо Свобода" з посиланням на чиновників НАТО.

Про новини та події 30 листопада "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1011: росіяни просуваються на сході та атакували Дніпропетровщину

Про те, що відбувалося 1 грудня, читайте у трансляції: Війна — день 1012: росіяни прориваються в Курахове та обстрілюють мирні міста

З ситуацією в Україні за 2 грудня ви можете ознайомитись у матеріалі: Війна — день 1013: росіяни накопичують сили у Запорізькій області та рвуться у Кураховому

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#Україна #Росія #Війна