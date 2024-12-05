Війна — день 1016: загарбники націлилися на Херсон і тиснуть під Кураховим

Оперативно про головне за добу

Наступ росіян продовжується з різною інтенсивністю по всій лінії фронту, але основними напрямками для них залишаються Покровське та Курахівське, куди стягнули основну частину сил. При цьому у ЗМІ з’явилася інформація про те, що загарбники можуть знову спробувати прорватися до Херсона, для чого зібрали на правому березі Дніпра понад 300 човнів. На тлі цього на Заході намагаються посилити темпи постачання зброї Україні, але при цьому обговорюють можливості завершення війни шляхом переговорів. У США ж кажуть, що для перелому перебігу подій Україні треба піти на дуже непопулярний крок і знизити вік мобілізації.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 5 грудня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Держсекретар США Ентоні Блінкен обіцяє, що Україна найближчими тижнями отримає 50 мільярдів доларів від заморожених коштів Росії.

ситуацією в Україні за 2 грудня ви можете ознайомитись у матеріалі: Війна — день 1013: росіяни накопичують сили у Запорізькій області та рвуться у Кураховому

Про новини та події 3 грудня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1014: росіяни готують нові наступи та зазнають рекордних втрат

Про те, що відбувалося 4 грудня, читайте у трансляції: Війна — день 1015: росіяни просуваються в Курахово і намагаються оточити Велику Новосілку