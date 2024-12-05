Цинічна істота: російський дипломат в ООН сміявся, коли слухав про смерті цивільних українців (відео)

Особливо широкою посмішка росіянина стала, коли він почув про трагедію у Львові, де загинула від російської ракети ціла сім'я

Представник Росії у Раді безпеки Організації Об'єднаних націй хихотів та посміхався під час доповіді радниці керівника Офісу президента України Дарії Зарівної щодо воєнних злочинів російського режиму в Україні. Особливо його розвеселила згадка про вбивство цілої сім'ї у Львові російською ракетою.

Відео, на яке попав момент хихотіння росіянина, опублікував Центр стратегічних комунікацій (Стратком). Про росіянина відомо, що його звуть Роман Кашаєв, він – один із заступників постійного представника РФ в ООН Василя Небензі.

Представник країни-агресора почав посміхатися, коли почув від Зарівної, що Росія не зможе стерти авторство воєнних злочинів в Україні та сподіватися, що світ забуде про них. Особливо широкою посмішка росіянина стала, коли він почув про трагедію у Львові, де від російської ракети загинула майже вся сім'я українця Ярослава Базилевича.

"Чи є межа цинізму росіян? Показова реакція на загибель сім’ї в Україні. Реакція представника РФ в ООН на доповідь про загибель української сім’ї від російської ракети – цинічна посмішка. Його байдужість лише підтверджує, що терор — це частина державної політики Кремля. Чому цей режим досі має голос у міжнародних організаціях?", – обурилися у Страткомі.

Прокоментували цинізм росіян і в Центрі протидії дезінформації. Керівник ЦПД Андрій Коваленко нагадав, якою повинна бути дипломатія з такими істотами.

"Прізвище цього російського гопніка з команди нєбєнзі в Радбезі ООН — Роман Кашаев. Йому було смішно слухати про вбивства і викрадення українських дітей російською армією. Є гарна цитата: "Для ворогів знайдеться лезо". Діалог з гопніками можливий після того, як у них зламаний ніс і все обличчя в крові. Такою ж має бути і дипломатія", – написав він.

Нагадаємо, шеф Кашаєва, Василь Небензя, відомий своєю постійною брехнею та поширенням дезінформації про Україну. Так, під час засідання Радбезу ООН 30 жовтня щодо військових КНДР на війні проти України Небензя та його союзник, китайський постпред, наввипередки кукурікали про "українську кризу", "війну руками українців", "провину США", "провал Заходу" та озвучували увесь інший загал пропагандистських наративів.

31 жовтня Небензя знову зробив низку заяв під час засідання Ради безпеки ООН, намагаючись відкрито погрожувати цивілізованим країнам. За його словами, Росія нібито не допустить повторення Мінських домовленостей.

А у липні у спробах перекласти на Україну провину за терористичний акт у дитячій лікарні "Охматдит" російський міністр закордонних справ Сергій Лавров та Небензя не погодили між собою, що брехати, тому видали різні версії удару. Один заявив про "уламки російської ракети", інший – про "ракету української ППО".