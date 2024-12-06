Війна - день 1017: росіяни змінили тактику та готуються до наступу на Херсонщині

Оперативно про головне за добу

Росіяни продовжують активно наступати на Донеччині, а також готують штурмові операції у напрямку Херсону з метою захопити місто. Російська армія, яке раніше була відома своїми "мʼясними штурмами", змінила тактику і тепер просувається "малими групами". Зважаючи на нинішню хитку ситуацію на фронті, на Заході все частіше звучать заяви, що зараз Україні не варто вступати у переговори з РФ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 6 грудня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Один з безпілотників за даними моніторингу намагається летіти у бік Києва. Загалом у повітрі до шести безпілотників росіян.

00:00 У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни 37 разів намагались вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби окупанти атакували в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Жовте, Пушкіне, Новотроїцьке, Шевченко, Новопустинка. Тридцять шість наступальних дій противника зупинено Силами оборони, одна атака триває дотепер.

Покровський напрямок на мапі Deep State

На Курахівському напрямку ворог атакував позиції ЗСУ поблизу Берестків, Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Ганнівки, Романівки та Успенівки. На даний час українські воїни відбили всі 47 атак противник.

Курахівський напрямок на мапі Deep State

З ситуацією в Україні за 3 грудня ви можете ознайомитись у матеріалі: Війна — день 1014: росіяни готують нові наступи та зазнають рекордних втрат

Про новини та події 4 грудня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1015: росіяни просуваються в Курахово і намагаються оточити Велику Новосілку

Про те, що відбувалося 5 грудня, читайте у трансляції: Війна — день 1016: загарбники націлилися на Херсон і тиснуть під Кураховим