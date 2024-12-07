Война — день 1018: россияне продвигаются в Донецкой области, а Путин снова угрожает "Орешником"

Оперативно о главном в сутки

Ситуация на фронте остается напряженной. Российские войска продолжают продвигаться в Донецкой области, захватив Новопустынку (Покровское направление), и на Кураховском направлении населенные пункты Старые Терны, Ильинку и Новодмитровку. В то же время российский президент Владимир Путин снова угрожает "Орешником" и заявляет, что может разместить его в пределах Республики Беларусь.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 7 декабря. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 До пяти беспилотников россиян находится в воздушном пространстве Украины.

00:00 Интенсивно атакует враг украинские подразделения и на Кураховском направлении. В настоящее время суток насчитывается 35 атак. Россияне пытались продвинуться в районах Старых Тернов, Зари, Солнцевки, Курахового, Дачного и Дальнего, в настоящее время ведутся бои в 11 локациях.

О новостях и событиях 4 декабря "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1015: россияне продвигаются в Курахово и пытаются окружить Великую Новоселку.

О том, что происходило 5 декабря, читайте в трансляции: Война — день 1016: захватчики нацелились на Херсон и давят под Кураховым.

С ситуацией в Украине 6 декабря можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1017: россияне изменили тактику и готовятся к наступлению на Херсонщине.