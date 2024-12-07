Потерял ногу и спасся в ковше от трактора, а теперь он чемпион мира по единоборствам, — история взрывотехника

Враг коварно замаскировал мину

Война превращает жизнь в испытание, но не в приговор. Все чаще наши герои демонстрируют невероятные достижения, в частности, в спорте. На международных соревнованиях они разрушают стереотипы о немощи и доказывают: у человеческого духа нет предела. Среди таких примеров – история полицейского-взрывотехника Владислава Горнодя, которой защитник поделился с "Телеграфом".

От полиции до саперной службы

Владиславу Горнодю 35 лет, он родом из Свалявы на Закарпатье. В взрывотехническую службу Владислав пришел в 2019 году.

– Я хотел заниматься чем-то важным, поэтому выбрал работу сапера. Попробовал – и понял, что это мое, – вспоминает он.

24 февраля 2022 года Владислав был на работе, когда узнал о начале полномасштабного вторжения.

– До последнего не верил, что Россия пойдет на столь масштабную агрессию против Украины. Это просто не имело логики , – делится мужчина.

А уже в марте 2022 года, когда из Сумщины, Киевщины, Черниговщины начали выбивать противника, Владислав присоединился к сводным отрядам, чтобы разминировать и зачищать территории. Первым городом он увидел Бучу, затем аэропорт в Гостомеле. На разминирование ушло несколько месяцев, ведь было много снарядов, мин и гранат.

Во время работы Владислав сталкивался с разными видами минирования. Больше всего поразила изобретательность врага.

– Россияне закапывали противотанковые мины, вместо стандартных взрывников вставляли противопехотные мины. Человек наступал, и взрывались обе мины одновременно. Шансов выжить не было, — говорит он.

Опасность, скрывавшаяся под землей

В итоге Владислав также подорвался на мине. Это произошло при разминировании поля в Чугуевском районе Харьковской области.

– Мы разминировали поле, где были позиции врага. Мина была замаскирована обломками, чтобы металлоискатель путался. Я искал и щупом, и металлоискателем, но все равно наступил левой ногой. От взрыва стопу полностью оторвало, – рассказывает мужчина.

Среди коллег Владислава время от времени случались ранения.

– Мы все понимали риски этой работы. Но ведь кто-то должен это делать, — добавляет защитник.

В эвакуации помог трактор

Коллеги несколько километров несли Владислава от места ранения на руках, потом фермер на тракторе помог доставить его в машину скорой.

– Ребята взяли трактор, меня поставили в ковш, да и вывезли. Дело в том, что никакая другая машина не могла подъехать ко мне. Уже потом на помощь прибыла карета скорой помощи, – вспоминает Владислав день ранения.

По его словам, все происходило быстро. После того, как он наложил турникет, он понял: есть всего два часа, чтобы выжить.

Далее последовали местная больница, Харьковский военный госпиталь, впоследствии — больница МВД.

– Я уже не думал как спасти стопу, я думал о том, что надо спасать то, что осталось от стопы, – делится Владислав.

Позже ему было проведено несколько операций.

– Точно не помню количество, но была реампутация и еще несколько вмешательств , – добавляет мужчина.

Владислав на задании

Труднее всего — снова научиться ходить

Первые месяцы были очень сложными физически.

– Рана была свежая, боль – постоянная. Передвигаться на костылях было очень тяжело, – вспоминает он.

По словам Владислава, спасала поддержка близких людей.

– Больше всего меня поддержала жена Валерия. Она всегда говорила: "Все будет хорошо, мы все переживем вместе". Ее вера придавала мне сил. Семья тоже была рядом. Все говорили, что у меня будет все хорошо. Нужно реабилитироваться, встать на ноги и двигаться вперед, – вспоминает Владислав.

В конце концов, так и произошло. Сначала Владислав получил временный протез в Венгрии, а впоследствии, в США, установили постоянный.

– Центр в США я нашел сам через интернет – очень хорошие отзывы имел Protez Foundation. Через два месяца реабилитации там я почувствовал, как американцы поддерживают украинцев. Они благодарили за нашу службу и за то, что мы защищаем демократию. Они также сочувствовали и говорили, что хотят нашей победы, — говорит взрывотехник.

Сегодня Владислава уже больше года не беспокоят никакие боли, в том числе и фантомные.

– Ни шов, ни культя не болят, все хорошо, – радуется Владислав.

Новое отношение к жизни

По возвращении к привычной жизни Владислав не испытывает значительных изменений в рутине. Он работает, занимается спортом. Единственное – теперь носит протез. Сначала прохожие обращали внимание на искусственную конечность.

– Люди смотрели, но я быстро к этому привык. Сейчас этого даже не замечаю. Бывало, что в протезе ходил более двух суток, даже спал в нем. Уже привык, — делится Владислав.

Мужчина продолжает общаться с коллегами-взрывотехниками и нашел много друзей среди ветеранов.

– Мы поддерживаем связь, делимся полезной информацией и помогаем друг другу , – говорит он.

Единственное, что изменилось в жизни Владислава – отношение к жизни.

– Я понял, что нужно ценить каждый день. Не стоит откладывать на завтра то, что можешь сделать сегодня. Жизнь – это сейчас, – уверяет ветеран.

Спорт и вдохновение без границ

После реабилитации Владислав вернулся на службу. Сначала снова присоединился к взрывотехнической службе в Закарпатской области. Позже его отправили в МВД на должность главного специалиста Управления по работе с пострадавшими и их семьями. Его работа включает в себя поддержку раненых, семей пропавших без вести и погибших.

Владислав помогает, используя собственный опыт. Рассказывает, как пережить сложные моменты и быстрее пройти реабилитацию.

Кроме того, важной частью жизни Владислава всегда были единоборства, которые он не оставил даже после ранения. Мужчина выступает в дисциплине смешанных единоборств – комбат самозащиты ICO (International Combat Organisation).

– Еще до ранения я выигрывал чемпионаты мира, Европы и Украины. Сейчас спорт для меня — это больше, чем соревнования. Я решил выступать в обычных категориях, несмотря на ампутацию, чтобы показать: ничего невозможного нет, — отмечает спортсмен-взрывотехник .

Владислав стал единственным участником с протезом, завоевавшим призовое место на Чемпионате мира по комбату ICO, который состоялся в Великобритании.

После выступления на Чемпионате мира

– Шаг за шагом, я вернулся в соревнования. Уже получил два первых места на чемпионате мира. Планирую продолжать, чтобы вдохновлять других . Каждый заслуживает шанс проявить себя, независимо от обстоятельств, — подчеркивает защитник.

По мнению мужчины, ни в коем случае не нужно никого дискриминировать. Напротив, нужно показать, что если человек решил выступать в обычной категории, пусть выступает. Это даже способствует тому, чтобы люди с ампутациями быстрее интегрировались в социум.

– Примите себя такими, какие вы сейчас. Да, как раньше, уже не будет. Но это не значит, что не может быть даже лучше. Главное – идти вперед, ставить цели и не останавливаться. Все возможно, если вы этого хотите , – резюмировал Владислав Горнодь.

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