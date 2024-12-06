Люди горіли живцем: як виглядає місце удару по Запоріжжю (фото, відео)

Кількість постраждалих росте

У мережі вже показали перші кадри наслідків російського удару по Запоріжжю. На місто скинули керовані авіаційні бомби (КАБ).

Як зазначають у Запорізькій ОВА, зруйнована СТО, пошкоджені будинки та магазини поруч. Багато загиблих та постраждалих.

UPD: Станом на 20:30 відомо про 19 поранених, серед них 23-річний хлопець у вкрай важкому стані.

"Дев'ять людей загинули, сімнадцять поранених, в тому числі двоє дітей — ще зросла кількість постраждалих від ворожого обстрілу Запоріжжя", — повідомив голова області Іван Федоров.

На фото та відео, що публікують, видно як людей дістають з палаючих машин. За словами очевидців, вони горіли живцем в автівках.

Наразі на місці трагедії вже працюють усі потрібні служби. Серед постраждалих двоє дітей 4 та 11 років. Перші вибухи пролунали о 18:00 приблизно.

Президент України Володимир Зеленський також показав наслідки удару по місту, наголосивши, що це черговий терористичний акт Росії.

"Станом на зараз відомо про чотирьох поранених, усім надається допомога. В переліку загиблих – дев’ять людей. Ракетний удар по Кривому Рогу – по звичайній міській будівлі. Сімнадцять поранених. Двоє загинули. І це тільки два російських удари по двох українських містах за один день", — пише президент.

Раніше "Телеграф" писав про те, що ввечері 6 грудня російські військові вдарили по Кривому Розі. Приліт був по адміністративній будівлі. Наразі відомо, що є загиблий та постраждалі, серед яких, зокрема, є дитина.