Люди горели заживо: как выглядит место удара по Запорожью (фото, видео)

Число пострадавших растет

В сети уже показали первые кадры последствий российского удара по Запорожью. На город сбросили корректированные авиационные бомбы (КАБ).

Как отмечают в Запорожской ОВА, разрушены СТО, повреждены дома и магазины. Много погибших и пострадавших.

UPD 1: Число погибших увеличилось до 10 человек. Еще 24 – раненых. Есть люди, которые находятся в тяжелом состоянии, сообщают местные власти. Среди пострадавших есть младенец, девочке всего 4 месяца.

UPD: По состоянию на 20:30 известно о 19 раненых, среди них 23-летний парень в крайне тяжелом состоянии.

"Девять человек погибли, семнадцать раненых, в том числе двое детей — еще возросло количество пострадавших от вражеского обстрела Запорожья", — сообщил глава области Иван Федоров.

На публикуемых фото и видео видно как людей достают из горящих машин. По словам очевидцев, они горели заживо в автомобилях.

В настоящее время на месте трагедии уже работают все необходимые службы. Среди пострадавших двое детей 4 и 11 лет. Первые взрывы прогремели в 18:00 примерно.

Президент Украины Владимир Зеленский также показал последствия удара по городу, отметив, что это очередной террористический акт России.

"По состоянию на данный момент известно о четырех раненых, всем оказывается помощь. В перечне погибших — девять человек. Ракетный удар по Кривому Рогу — по обычному городскому зданию. Семнадцать раненых. Двое погибли. И это только два российских удара по двум украинским городам за один день", — пишет президент.

Ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 6 декабря российские военные ударили по Кривому Рогу. Прилет был по административному зданию. Пока известно, что есть погибший и пострадавшие, среди которых, в частности, — ребенок.