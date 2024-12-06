Людей спасают из горящих автомобилей: россияне ударили КАБами по Запорожью (видео)

На месте работают все экстренные службы

Вечером 6 декабря российские военные ударили КАБами по Запорожью. В результате есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, известно о девяти погибших и шести пострадавших, среди которых есть и дети.

"У некоторых общин проблемы с электроэнергией. Наряды скорой выехали на места поражения. Все экстренные службы работают", — говорится в сообщении.

После ударов авиабомбами в городе загорелось СТО.

В то же время, Telegram-канал "Оперативно — by HLEP" пишет, об ударах по Запорожью. Также там были опубликованы видео с места происшествия.

Детали очередной атаки по городу устанавливаются.

В результате случившегося, перекрыто движение по улице Иванова от проспекта Моторостроителей до улицы Стефанова. Возможна задержка на автобусном маршруте №72 и маршрутных такси №23, 74 и 89. Объезд осуществляется через улицу Героев 55-й бригады и улицу Круговую.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 6 декабря российские военные ударили по Кривому Рогу. Прилет был по административному зданию. В настоящий момент известно, что есть погибший и пострадавшие, среди которых, в том числе, есть ребенок.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщает, что пострадавший ребенок сейчас находится в больнице в состоянии средней тяжести.