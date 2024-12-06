Людей рятують із палаючих автомобілів: росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю (відео)

На місці працюють усі екстрені служби

Увечері 6 грудня російські військові вдарили КАБами Запоріжжя. В результаті є загиблі та поранені.

Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, відомо про дев'ятьох загиблих та шести постраждалих, серед яких є і діти.

UPD: Станом 20:30 відомо про 19 поранених, серед них 23-річний хлопець у вкрай важкому стані. Дев'ять людей загинуло. Серед постраждавших — діти 4 та 11 років. Внаслідок удару зруйнована СТО, пошкоджені будинки та магазини поруч.

"У деяких громад проблеми з електроенергією. Наряди швидкої виїхали на місця поразки. Усі екстрені служби працюють ", — йдеться у повідомленні.

Після ударів авіабомбами у місті зайнялося СТО.

Водночас Telegram-канал "Оперативно — by HLEP" пише, про удари по Запоріжжю. Також там було опубліковано відео з місця події.

Деталі чергової атаки по місту встановлюються.

Внаслідок того, що трапилося, перекрито рух вулицею Іванова від проспекту Моторобудівників до вулиці Стефанова. Можлива затримка на автобусному маршруті №72 та маршрутних таксі №23, 74 та 89. Об’їзд здійснюється через вулицю Героїв 55-ї бригади та вулицю Кругову.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ввечері 6 грудня російські військові вдарили по Кривому Розі. Приліт був по адміністративній будівлі. Наразі відомо, що є загиблий та постраждалі, серед яких, зокрема, є дитина.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляє, що постраждала дитина зараз перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.