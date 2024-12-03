Дом превратился в кучу досок: последствия удара РФ по Киевщине (фото)

Силы ПВО сбили несколько целей

Во вторник, 3 декабря, россияне атаковали Киевскую область, зафиксировано повреждение нескольких домов и автомобилей. Спасатели уже показали последствия удара и немалые разрушения.

Как отмечает Киевская ОВА, в области во время российской атаки работали силы ПВО. Несколько целей было уничтожено.

"В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждены 4 частных дома, два автомобиля, уничтожено гаражное помещение с хозяйственным блоком, забор. В домах выбиты окна и двери, повреждены кровли", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших и погибших в результате атаки нет.

В ГСЧС добавляют, что зафиксировано повреждение домохозяйства в Вышгородском районе.

"В результате падения обломков в частном дворе возник пожар: горел газовый стояк возле дома и автомобиль в гараже. Спасатели ликвидировали возгорание. Кроме того, разрушено здание гаража, повреждены окна, крыша дома и забор", — пишет пресс-служба.

Спасатели отмечают, что обошлось без пострадавших. К ликвидации последствий удара привлекалось 6 спасателей и 2 единицы техники.

Напомним, что недавно оккупанты ударили по Днепропетровщине. В Царичанском районе есть погибшие и много пострадавших, повреждены жилые дома и магазин.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне атаковали Тернополь беспилотниками, есть попадание в многоэтажку.