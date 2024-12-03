Будинки перетворилися на купу дощок: наслідки удару РФ по Київщині (фото)

Сили ППО збили кілька цілей

У вівторок, 3 грудня, росіяни атакували Київську область, зафіксовано пошкодження кількох будинків та авто. Рятувальники вже показали наслідки удару та чималі руйнування.

Як зазначає Київська ОВА, в області під час російської атаки працювали сили ППО. Кілька цілей було знищено.

"Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів пошкоджено 4 приватні будинки, два автомобілі, знищено гаражне приміщення з господарчим блоком, паркан. В будинках вибиті вікна та двері, пошкоджено покрівлі", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалих та загиблих внаслідок атаки немає.

У ДСНС додають, що зафіксовано пошкодження домогосподарства у Вишгородському районі.

"Внаслідок падіння уламків на приватному подвір’ї виникла пожежа: горів газовий стояк біля будинку та автомобіль в гаражі. Рятувальники ліквідували загоряння. Крім того, зруйнована будівля гаража, пошкоджені вікна, дах будинку та паркан", — пише пресслужба.

Рятувальники наголошують, що обійшлось без постраждалих. До ліквідації наслідків удару залучалось 6 рятувальників та 2 одиниці техніки.

Нагадаємо, що нещодавно окупанти вдарили по Дніпропетровщині. У Царичанському районі є загиблі та багато постраждалих, пошкоджено житлові будинки та крамницю.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни атакували Тернопіль безпілотниками, є влучання у багатоповерхівку.