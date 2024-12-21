В Рыльске до сих пор пожар и нет света после атаки Украины — Россия уже выступила с угрозами

Россияне угрожают "ответом"

Вечером в пятницу, 20 декабря, в городе Рыльск Курской области прогремели мощные взрывы — ВСУ ударили по месту дислокации российской армии. В России уже пообещали "ответ".

Россияне до сих пор не смогли потушить загоревшийся после удара пожар. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн утром 21 декабря заявил, что огонь локализован на 1,5 тысячи квадратных метров.

Тем временем постпред России в Совбезе ООН Василий Небензя во время заседания заявил, что "ответ" на обстрел Рыльска "не заставит себя ждать". Представитель страны, которая ежедневно атакует мирные города Украины и убивает украинцев, имеет наглость говорить о "преступлении против мирных российских граждан".

После атаки в Рыльске возникли проблемы с электроснабжением, ночью жители города остались без света. В то же время Хинштейн заявил, что критических проблем с энергоснабжением в городе якобы нет. По его словам, энергетики отключили электроснабжение в местах пожаротушения и разминирования.

Напомним, мощные взрывы прогремели в Рыльске 20 декабря вечером. Россияне заявили о гибели пяти человек, еще 26, по их данным, пострадали. Хинштейн заявил, что удар был произведен системой HIMARS.

Как сообщал "Телеграф", вскоре руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко опубликовал фото воронки от прилета возле горящего здания. "Рыльск, Курщина. Место дислокации армии РФ", — написал он под фото.