Війна — день 1038: росіяни змінюють тактику біля Покровська, а Путін марить перемовинами
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Оперативно про головне за добу
Росіяни продовжують атакувати не тільки по лінії фронту, а також завдають ударів з повітря. Аж так у Нікополі, Дніпропетровська область, армія РФ минулої доби поцілила по базару. Водночас окупати намагаються просунутись у напрямку Покровська, змінивши тактику наступу. А російський лідер Володимир Путін вкотре погрожує Україні "Орєшніком", додаючи, що РФ — готова до перемовин. Тим часом українців вже попереджають по можливий масштабний обстріл Росії на Новий рік.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 27 грудня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
01:00 У Запоріжжі обійшлося без постраждалих після ракетного удару росіян. Тим часом у Полтавській та Сумській областях фіксуються російські БПЛА.
00:00 Deep State оновили мапу. За їхніми даними, ворог окупував Українку, а також просунувся в Даченському, Кураховому, Лисівці, біля Піщаного, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Сонцівки. Уточнено район біля Рівнополя.
Про те, що відбувалося 24 грудня, читайте у трансляції: Війна — день 1035: проблеми біля Великої Новосілки та штурми у Курській області
З ситуацією в Україні 25 грудня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1036: РФ влаштувала масштабний обстріл на Різдво і підходить до Великої Новосілки
Про новини та події 26 грудня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1037: росіяни оточують Покровськ, а ЗСУ контратакують у Часовому Яру