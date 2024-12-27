Війна — день 1038: росіяни змінюють тактику біля Покровська, а Путін марить перемовинами

Оперативно про головне за добу

Росіяни продовжують атакувати не тільки по лінії фронту, а також завдають ударів з повітря. Аж так у Нікополі, Дніпропетровська область, армія РФ минулої доби поцілила по базару. Водночас окупати намагаються просунутись у напрямку Покровська, змінивши тактику наступу. А російський лідер Володимир Путін вкотре погрожує Україні "Орєшніком", додаючи, що РФ — готова до перемовин. Тим часом українців вже попереджають по можливий масштабний обстріл Росії на Новий рік.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 27 грудня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 У Запоріжжі обійшлося без постраждалих після ракетного удару росіян. Тим часом у Полтавській та Сумській областях фіксуються російські БПЛА.

00:00 Deep State оновили мапу. За їхніми даними, ворог окупував Українку, а також просунувся в Даченському, Кураховому, Лисівці, біля Піщаного, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Сонцівки. Уточнено район біля Рівнополя.

Населені пункти, де просунулась РФ на мапі Deep State

Населені пункти, де просунулась РФ на мапі Deep State

Про те, що відбувалося 24 грудня, читайте у трансляції: Війна — день 1035: проблеми біля Великої Новосілки та штурми у Курській області

З ситуацією в Україні 25 грудня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1036: РФ влаштувала масштабний обстріл на Різдво і підходить до Великої Новосілки

Про новини та події 26 грудня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1037: росіяни оточують Покровськ, а ЗСУ контратакують у Часовому Яру