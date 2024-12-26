Війна — день 1037: росіяни оточують Покровськ, а ЗСУ контратакують у Часовому Яру

Оперативно про головне за добу

Російський наступ не зупиняється навіть із настанням святкового періоду та погіршення погодних умов. Основним завданням для окупаційних сил залишається повне захоплення Донецької області, для чого вони намагаються остаточно вибити ЗСУ з Курахового, а також оточити Покровськ. На штурм останнього загарбники кидають усі доступні сили та кошти, проте поки що до міської межі вони не дісталися. Сили оборони України, своєю чергою, показують успіхи в районі Часового Яру і змогли стабілізувати ситуацію в місті.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 26 грудня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Київська, Чернігівська, Полтавська, Черкаська області – загроза ударних БПЛА росіян. Також загроза безпілотників для Києва.

00:00 Японія пообіцяла передати Україні 3 мільярди доларів із заморожених російських активів.

Про те, що відбувалося 23 грудня, читайте у трансляції: Війна — день 1034: росіяни запускають дрони та штурмують на самокатах

З ситуацією в Україні 24 грудня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1035: проблеми біля Великої Новосілки та штурми у Курській області

Про новини та події 25 грудня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1036: РФ влаштувала масштабний обстріл на Різдво і підходить до Великої Новосілки