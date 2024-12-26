У Запоріжжі пролунав вибух: росіяни атакували місто балістикою

Вибух чуло багато людей, офіційних коментарів ще не було

В Запоріжжі ввечері 26 грудня пролунав сильний вибух. Російські окупанти атакували місто балістичною ракетою, попередньо це був "Іскандер-М", запущений з тимчасово окупованого Криму.

Про атаку повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також про вибух повідомила секретар міськради Регіна Харченко. Місцевих мешканців закликають перебувати в укриттях до відбою.

Поки що невідомо, куди прилетіла ракета та які наслідки. Відомо, що над одним з районів міста фіксувався розвідувальний безпілотник окупантів, який не було ліквідовано. Офіційних коментарів щодо наслідків удару не було.

Раніше ми писали про те, що російські військові вдарили КАБами по Запоріжжю. Від російського авіаудару загинули 10 людей, 8 із них знаходилися в автомобілях. Російські авіабомби прилетіли по перехрестю, де знаходилося багато людей та автомобілів.

Також у вівторок, 10 грудня, близько 15:00 російські окупанти вчергове завдали ракетного удару по Запоріжжю. В результаті у самому центрі міста була зруйнована приватна клініка та пошкоджені розташовані поруч будівлі. Загинули та були поранені люди, рятувальна операція тривала кілька днів.