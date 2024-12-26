В Запорожье раздался взрыв: россияне атаковали город баллистикой

Взрыв слышало много людей, официальных комментариев еще не было

В Запорожье вечером 26 декабря раздался сильный взрыв. Российские оккупанты атаковали город баллистической ракетой, предварительно это был "Искандер-М", запущенный из временно оккупированного Крыма.

Об атаке сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. Также о взрыве сообщила секретарь горсовета Регина Харченко. Местные жители призывают находиться в укрытиях к отбою.

Пока неизвестно, куда прилетела ракета и какие последствия. Известно, что над одним из районов города фиксировался разведывательный беспилотник оккупантов, который не был ликвидирован. Официальных комментариев по поводу последствий удара не было.

Ранее мы писали о том, что российские военные ударили КАБами по Запорожью. От российского авиаудара погибли 10 человек, 8 из них находились в автомобилях. Российские авиабомбы прилетели по перекрестку, где находились много людей и автомобили.

Также во вторник, 10 декабря, около 15:00 российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате в самом центре города была разрушена частная клиника и повреждены расположенные рядом здания. Погибли и получили ранения люди, спасательная операция продолжалась несколько дней.